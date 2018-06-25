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ЧМ-2018: индийский болельщик Аргентины покончил жизнь самоубийством после поражения от Хорватии

24 июня 19:12 204 Читати українською
ЧМ-2018: индийский болельщик Аргентины покончил жизнь самоубийством после поражения от Хорватии
Аргентина – Хорватия – 0:3 / Getty Images

В Индии местный болельщик сборной Аргентины покончил жизнь самоубийством после того, как его любимая команда уступила Хорватии (0:3).

В Индии произошел трагический случай. 30-летний Дину Алекс после просмотра матча ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия (0:3) исчез. Через 2 дня его тело нашли в реке Миначил, сообщает news18.com.

Дину был страстным болельщиком сборной Аргентины и Лионеля Месси. Перед игрой он сказал коллегам по работе, что "альбиселестес" победят, а Лео забьет.

"Последний раз я видел его во время игры. Он говорил, что ему стыдно будет выходить на улицу и видеть людей, если Аргентина проиграет", – сказал отец самоубийцы.

Уходя из дома, Алекс оставил записку: "На этом чемпионате мира больше нечего смотреть. Иду навстречу смерти... Не нужно никого обвинять в моей смерти".

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватия
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