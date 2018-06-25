ЧМ-2018: индийский болельщик Аргентины покончил жизнь самоубийством после поражения от Хорватии

В Индии местный болельщик сборной Аргентины покончил жизнь самоубийством после того, как его любимая команда уступила Хорватии (0:3).

В Индии произошел трагический случай. 30-летний Дину Алекс после просмотра матча ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия (0:3) исчез. Через 2 дня его тело нашли в реке Миначил, сообщает news18.com.

Дину был страстным болельщиком сборной Аргентины и Лионеля Месси. Перед игрой он сказал коллегам по работе, что "альбиселестес" победят, а Лео забьет.

"Последний раз я видел его во время игры. Он говорил, что ему стыдно будет выходить на улицу и видеть людей, если Аргентина проиграет", – сказал отец самоубийцы.

Уходя из дома, Алекс оставил записку: "На этом чемпионате мира больше нечего смотреть. Иду навстречу смерти... Не нужно никого обвинять в моей смерти".