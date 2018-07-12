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ЧМ-2018: хорваты растянули 50-метровый баннер в центре Москвы

11 июля 18:24 367 Читати українською
ЧМ-2018: хорваты растянули 50-метровый баннер в центре Москвы
Баннер с надписью Croatia / Vecernji

Хорватские болельщики растянули баннер с надписью Croatia на Манежной площади в Москве.

Хорватские болельщики растянули длинный баннер на Манежной площади у памятника Маршалу Жукову. Длина баннера 50 метров.

Ловрен: Хорватия знает, как остановить сборную Англии

Сегодня, 11 июля, сборная Хорватии в сыграет в Лужниках полуфинальный матч чемпионата мира-2018 против Англии.

Напомним, первым финалистом турнира стала сборная Франции, минимально обыграла Бельгию.

Российские СМИ распространили информацию, что болельщики из Хорватии растянули баннер с надписью "Спасибо, Россия".

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Хорватия Хорватия футбольные фанаты
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