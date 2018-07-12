ЧМ-2018: хорваты растянули 50-метровый баннер в центре Москвы

Хорватские болельщики растянули баннер с надписью Croatia на Манежной площади в Москве.

Хорватские болельщики растянули длинный баннер на Манежной площади у памятника Маршалу Жукову. Длина баннера 50 метров.

Ловрен: Хорватия знает, как остановить сборную Англии

Сегодня, 11 июля, сборная Хорватии в сыграет в Лужниках полуфинальный матч чемпионата мира-2018 против Англии.

Напомним, первым финалистом турнира стала сборная Франции, минимально обыграла Бельгию.

Российские СМИ распространили информацию, что болельщики из Хорватии растянули баннер с надписью "Спасибо, Россия".