toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: хорватские пожарные не досмотрели серию пенальти в матче с Россией из-за вызова

15:31 70 Читати українською
ЧМ-2018: хорватские пожарные не досмотрели серию пенальти в матче с Россией из-за вызова
Иван Ракитич / Getty Images

В Загребе пожарные смотрели серию пенальти матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия, но пропустили решающий удар Ивана Ракитича.

Хорватские пожарные смотрели серию пенальти матча четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия.

Франция – Хорватия: Модрич сделал оригинальное обещание на финал ЧМ-2018, или Немного про Золотой мяч

В один момент прозвучала сирена, и работники моментально собрались и выехали на вызов; не досмотрев игру до конца.

Остались только трое работников, увидевшие решающий удар Ивана Ракитича, который вывел сборную Хорватии в 1/2 финала турнира.

Напомним, в полуфинале хорваты переиграли англичан в экстратаймах и впервые в истории вышли в финал чемпионата мира.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Видеоновости Россия - Хорватия Хорватия Хорватия Россия Россия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
49
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук