ЧМ-2018: хорватские пожарные не досмотрели серию пенальти в матче с Россией из-за вызова

В Загребе пожарные смотрели серию пенальти матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия, но пропустили решающий удар Ивана Ракитича.

Хорватские пожарные смотрели серию пенальти матча четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия.

Франция – Хорватия: Модрич сделал оригинальное обещание на финал ЧМ-2018, или Немного про Золотой мяч

В один момент прозвучала сирена, и работники моментально собрались и выехали на вызов; не досмотрев игру до конца.

Остались только трое работников, увидевшие решающий удар Ивана Ракитича, который вывел сборную Хорватии в 1/2 финала турнира.

Напомним, в полуфинале хорваты переиграли англичан в экстратаймах и впервые в истории вышли в финал чемпионата мира.