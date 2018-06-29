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ЧМ-2018: Хамес может пропустить матч с Англией

09:40 42 Читати українською
ЧМ-2018: Хамес может пропустить матч с Англией
Хамес Родригес (слева) / AP

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман выразил обеспокоенность из-за физического состояния полузащитника Хамеса Родригеса, который покинул поле еще в первом тайме матча 3-го тура в группе H чемпионата мира-2018 против Сенегала (1:0).

"Я невероятно разочарован, поскольку для моей команды эта ситуация является достаточно сложной. На пресс-конференции не говорил на эту тему, чтобы не затмить остальные новости. Но сейчас могу сказать, что наше положение некомфортно.

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Пока неизвестно, получил ли Хамес новую травму, или это рецидив старой. До сих пор он тренировался со всеми, как обычно, оставался после тренировок для выполнения штрафных и пенальти. Он был форме, но теперь не знаю, каково его состояние. Надеюсь услышать хорошие новости после медосмотра", – цитирует Пекермана Sky Sports.

Отметим, что уже 3 июля колумбийцы сыграют в 1/8 финала Мундиаля против сборной Англии. Хамес Родригес на ЧМ-2018 провел 3 матча, в которых сделал 2 ассиста.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
до матча
4
дн
:
10
час
:
43
мин
Англия
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