ЧМ-2018: Гусев расстроен выступлениями Аргентины на турнире

Бывший полузащитник киевского Динамо Олег Гусев подвел промежуточные итоги ЧМ-2018.

"Впечатления после двух туров ЧМ? Расстроенный. Очень хотел, чтобы Аргентина выиграла Мундиаль. Но пока что-то никак. А так очень интересные матчи. Каждый матч, за исключением нескольких игр, проходит в интересной борьбе. Так что я жду еще более красивой игры.

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Какая сборная поразила больше всего? Мне хорваты понравились. Думаю, как и многим. Еще бельгийцы, хотя у них соперник был не очень сильный. Эти сборные, на мой взгляд, показали наиболее яркую игру.

Германия? Конечно, они выйдут из группы. Это такая команда, которая всегда борется за высокие места. Думаю, этот год – не исключение", – цитирует Гусева FootballHub.