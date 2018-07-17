ЧМ-2018: ФСБ России угрозами заставила Хорватию извиниться за слова "Слава Украине", – СМИ

Стали известны некоторые новые подробности резонансных событий вокруг фразы "Слава Украине" на чемпионате мира-2018 в исполнении хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Агентство разведки и безопасности Хорватии после победы "клетчатых" над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 сообщило об угрозах российской ФСБ прекратить обеспечение охраны хорватской делегации.

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Причиной этого стало резонансное видео со словами "Слава Украине", главными действующими лицами которого стали экс-игроки Динамо Домагой Вида Огнен Вукоевич. Более того, российские спецслужбы угрожали Хорватии после таких слов массовыми столкновениями болельщиков балканцев и российских фанатов, сообщает Диалог.

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После таких заявлений Хорватия вынуждена была извиниться за эту фразу, а Вукоевич был исключен из сборной. Позже экс-динамовец отказался извиняться за свои слова. К слову, Вукоевич все же получил медаль финалиста ЧМ-2018, несмотря на исключение из национальной команды.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.