ЧМ-2018: форвард Хорватии Ребич тренируется по индивидуальной программе

Хорватский форвард Анте Ребич не тренировался в общей группе перед вылетом на игру с Исландией.

Форвард сборной Хорватии Ребич не принимал участия в последней тренировке команды перед вылетом в Ростов-на-Дону на последний матч группового этапа чемпионата мира-2018 с Исландией, сообщает пресс-служба команды.

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"Ребич почувствовал небольшое недомогание, сегодня он работает только на велотренажере", – говорится в сообщении.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Хорватия обыграла Аргентину со счетом 3:0, обеспечив себе выход в плей-офф, а Ребич отметился голом.