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ЧМ-2018: форвард Хорватии Ребич тренируется по индивидуальной программе

24 июня 14:05 16 Читати українською
ЧМ-2018: форвард Хорватии Ребич тренируется по индивидуальной программе
Анте Ребич / Фото: социальные сети

Хорватский форвард Анте Ребич не тренировался в общей группе перед вылетом на игру с Исландией.

Форвард сборной Хорватии Ребич не принимал участия в последней тренировке команды перед вылетом в Ростов-на-Дону на последний матч группового этапа чемпионата мира-2018 с Исландией, сообщает пресс-служба команды.

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"Ребич почувствовал небольшое недомогание, сегодня он работает только на велотренажере", – говорится в сообщении.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Хорватия обыграла Аргентину со счетом 3:0, обеспечив себе выход в плей-офф, а Ребич отметился голом.

ЧМ-2018 3 тур

Исландия - Хорватия: Вторник 26 июня 2018

Исландия
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Теги
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