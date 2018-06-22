ЧМ-2018: Федерация футбола Египта хочет жаловаться на судейство в матче с Россией

Египетская федерация футбола считает, что Энрике Касерес в матче 2 тура группы А действовал в интересах России.

Федерация футбола Египта объявила о намерении подать официальную жалобу в ФИФА на парагвайского арбитра Энрике Касереса за его работу на матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет, сообщает FilGoal.com.

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По словам главы Федерации футбола Египта Хани Абу Реда, арбитр должен был посмотреть видеоповтор в моменте с падением в штрафной Марвана Мохсена, так как там был пенальти. Кроме того, египтяне считают, что в моменте с первым голом сборной России было нарушение правил на Фатхи, который отправил мяч в собственные ворота.

Напомним, что благодаря победе сборная России досрочно обеспечила себе место в плей-офф ЧМ-2018, а сборная Египта потеряла шансы на выход из группы.

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