ЧМ-2018: фанаты Бельгии устроили невероятный прием своей команде после бронзы Мундиаля

Сборная Бельгии вернулась в Брюссель, заняв 3 место на чемпионате мира-2018. Болельщики отдали должное своим любимцам, устроив им горячий прием.

В Брюсселе прошла церемония встречи сборной Бельгии после ЧМ-2018, на котором "красные дьяволы" завоевали бронзовые медали.

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На главной площади города собрались тысячи болельщиков, которые поздравили команду с историческим успехом, информирует официальный твиттер сборной Бельгии.

Напомним, Бельгия в полуфинале Мундиаля проиграла Франции, однако в поединке за 3 место победила Англию. Итоговое 3 место – лучший результат в истории Бельгии на чемпионатах мира.

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