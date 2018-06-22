ЧМ-2018: Фалькао верит, что Колумбия выйдет из группы

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао подвел итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Японии.

"В первом тайме мы хотели полностью контролировать игру, но удаление сильно изменило наши планы на эту встречу, потому что случилось в самом начале матча. Однако мы продолжали атаковать, у нас были силы для этого. Ошибка в начале игры заставила нас объединиться . Ничего страшного, нужно попытаться добыть

две победы в следующих матчах. Такова жизнь.

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Кто был лучшим в сборной Японии? Мы не смотрели на команду соперника, а пытались контролировать мяч, выполнять свою работу и пытаться много атаковать.

По сравнению с тем, что было четыре года назад, все по-новому. В этом году мы хотим выйти из группы. Следующий матч с Польшей для нас будет одним из важнейших. Мы хотим победить в следующей игре. Две победы позволят нам пройти дальше. Мы должны быть сильными, проявить характер. Мы – команда, мы – коллектив", – цитирует Фалькао championat.com.