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ЧМ-2018: Джаку и Шакири за политические жесты могут дисквалифицировать на 2 матча

24 июня 15:10 116 Читати українською
ЧМ-2018: Джаку и Шакири за политические жесты могут дисквалифицировать на 2 матча
Гранит Джака / Фото: соцсети

Полузащитники сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири могут быть дисквалифицированы на два матча за политические жесты в матче ЧМ-2018 с Сербией.

Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири могут получить двухматчевую дисквалификацию, сообщает ВВС.

Оба игрока отпраздновали свои голы в ворота сербов, скрестив руки, изображая орла. Джака и Шакири имеют албанское происхождение, а двуглавый орел изображен на гербе и флаге Албании.

ФИФА, которая уже открыла дисциплинарное дело против Джаки и Шакири, изучает их жесты на предмет провокации. Это подпадает под 54-ю статью дисциплинарного кодекса, который предусматривает штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков и дисквалификацию на два матча.

В ФИФА планируют опросить свидетелей и экспертов, можно ли считать этот жест провокацией. Если Джаку и Шакири накажут, то они пропустят матч с Коста-Рикой (27 июня) в последнем туре группового этапа ЧМ, а также декабря 1/8 финала, если швейцарцы выйдут в плей-офф.

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Матч окончен
1 : 2
Швейцария
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ЧМ 2018 Швейцария Швейцария ФИФА Сербия - Швейцария Джердан Шакири Джердан Шакири Гранит Джака Гранит Джака
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