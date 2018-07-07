ЧМ-2018: два игрока сохраняют шансы оформить интересный дубль и войти в элитный клуб легенд

После двух сыгранных четвертьфиналов чемпионата мира-2018 уменьшилось количество претендентов на невероятный дубль по итогам сезона – победу в Лиге чемпионов и триумф на Кубке мира.

На данный момент претендентов на дубль осталось двое – защитник сборной Франции Рафаэль Варан и хавбек хорватской национальной команды Лука Модрич, сообщает официальный сайт УЕФА. Они выиграли Лигу чемпионов 2017/18 в составе мадридского Реала.

ЧМ-2018: определилась первая пара 1/2 финала

Сейчас в элитный клуб входят 8 футболистов. Зепп Майер, Пауль Брайтнер, Ганс-Георг Шварценбек, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и Ули Хёнесс в 1974 году завоевали Кубок европейских чемпионов с мюнхенской Баварией и победили на Мундиале вместе со сборной Западной Германии. В 1998 году к ним присоединился Кристиан Карамбе, который выиграл Лигу чемпионов с мадридским Реалом, а чемпионат мира – с Францией. Еще через 4 года повторил успех старших коллег Роберто Карлос. Он триумфовал в ЛЧ со "сливочным" Мадридом, а затем помог сборной Бразилии стать пентакампеонами.

Напомним, что Лука Модрич сегодня имеет шанс продлить свое пребывание на ЧМ-2018. Поединок 1/4 финала Россия – Хорватия состоится на стадионе Фишт. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.