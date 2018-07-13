ЧМ-2018: депутат Госдумы просит наказать Виду за экстремизм

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров просит МВД проверить поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды.

Евгений Федоров попросил МВД РФ проверить Домагоя Виду на предмет публичных призваний к осуществлению экстремистской деятельности.

Журналист Bild: Россия ежедневно убивает украинцев и принимает ЧМ, а Вида может быть наказан за слова "Слава Украине"

Хорватский защитник после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, в котором "клетчатые" победили в серии пенальти, записал видео с Огненом Вукоевичем, где воскликнул "Слава Украине!"

Позже было опубликовано видео, где он сказал "Белград, гори!"

"Действия Домагоя Виды можно трактовать, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, что подпадает под нормы ст. 280 УК РФ", – сообщили в пресс-службе депутата.