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ЧМ-2018: депутат Госдумы просит наказать Виду за экстремизм

14:10 113 Читати українською
ЧМ-2018: депутат Госдумы просит наказать Виду за экстремизм
Домагой Вида / соцсети

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров просит МВД проверить поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды.

Евгений Федоров попросил МВД РФ проверить Домагоя Виду на предмет публичных призваний к осуществлению экстремистской деятельности.

Журналист Bild: Россия ежедневно убивает украинцев и принимает ЧМ, а Вида может быть наказан за слова "Слава Украине"

Хорватский защитник после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, в котором "клетчатые" победили в серии пенальти, записал видео с Огненом Вукоевичем, где воскликнул "Слава Украине!"

Позже было опубликовано видео, где он сказал "Белград, гори!"

"Действия Домагоя Виды можно трактовать, как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, что подпадает под нормы ст. 280 УК РФ", – сообщили в пресс-службе депутата.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия Россия - Хорватия Россия Россия
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