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ЧМ-2018: Делф вернулся в сборную Англии

14:01 22 Читати українською
ЧМ-2018: Делф вернулся в сборную Англии
Фабиан Делф / Getty Images

Защитник Фабиан Делф вернулся в расположение сборной Англии после рождения ребенка.

Фабиан Делф в своем Инстаграм сообщил о рождении дочери, а также то, что он возвращается в расположение сборной Англии и будет готовиться со всеми к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Швеции, который состоится 7 июля.

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"Я только что пережил самые удивительные 24 часа. Наблюдая за тем, как мои братья играли в этой сложной встрече, я как морально, так и физически пинал каждый мяч и ощущал каждую эмоцию вместе с игроками, персоналом и болельщиками.

В 07.52 моя жена и две прекрасные дочери приветствовали еще одну сестренку в этом мире. Я не могу выразить словами счастье и благодарность, которые я чувствую. А теперь – назад в Россию", – написал Делф.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
до матча
2
дн
:
2
час
:
30
мин
Англия
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