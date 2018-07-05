ЧМ-2018: Делф вернулся в сборную Англии

Защитник Фабиан Делф вернулся в расположение сборной Англии после рождения ребенка.

Фабиан Делф в своем Инстаграм сообщил о рождении дочери, а также то, что он возвращается в расположение сборной Англии и будет готовиться со всеми к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Швеции, который состоится 7 июля.

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"Я только что пережил самые удивительные 24 часа. Наблюдая за тем, как мои братья играли в этой сложной встрече, я как морально, так и физически пинал каждый мяч и ощущал каждую эмоцию вместе с игроками, персоналом и болельщиками.

В 07.52 моя жена и две прекрасные дочери приветствовали еще одну сестренку в этом мире. Я не могу выразить словами счастье и благодарность, которые я чувствую. А теперь – назад в Россию", – написал Делф.