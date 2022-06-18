ЧМ-2018: Деле Алли пропустил тренировку сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Деле Алли не тренировался вместе с партнерами по команде в четверг из-за повреждения.

22-летний хавбек пропустил тренировку сборной, сообщает корреспондент BBC Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

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Деле Алли получил травму в премьерном матче "Трех львов" на Мундиале – против сборной Туниса (2:1). Врачи сборной Англии диагностировали у него растяжение мышц бедра. Остальные игроки тренируются без ограничений.

Пока остается неизвестным, сможет ли полузащитник Тоттенхэма помочь команде Гарета Саутгейта в матче второго тура в группе H ЧМ-2018 против панамцев. Ранее стало известно, что сам тренер англичан вывихнул плечо.

Напомним, что поединок Англия – Панама состоится в воскресенье, 24 июня, в Нижнем Новгороде.