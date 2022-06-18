toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Деле Алли пропустил тренировку сборной Англии

21 июня 11:43 39 Читати українською
ЧМ-2018: Деле Алли пропустил тренировку сборной Англии
Деле Алли и Саутгейт / AP

Полузащитник сборной Англии Деле Алли не тренировался вместе с партнерами по команде в четверг из-за повреждения.

22-летний хавбек пропустил тренировку сборной, сообщает корреспондент BBC Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

ЧМ-2018: избиение Неймара, падение крупных фаворитов и желание родить от режиссера, остановившего Месси

Деле Алли получил травму в премьерном матче "Трех львов" на Мундиале – против сборной Туниса (2:1). Врачи сборной Англии диагностировали у него растяжение мышц бедра. Остальные игроки тренируются без ограничений.

Пока остается неизвестным, сможет ли полузащитник Тоттенхэма помочь команде Гарета Саутгейта в матче второго тура в группе H ЧМ-2018 против панамцев. Ранее стало известно, что сам тренер англичан вывихнул плечо.

Напомним, что поединок Англия – Панама состоится в воскресенье, 24 июня, в Нижнем Новгороде.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
до матча
1
дн
:
21
час
:
39
мин
Панама
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Англия - Панама Англия Англия Деле Алли Деле Алли
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук