ЧМ-2018: Де Брюйне в жестком подкате снес Янузая на тренировке сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне очень опасно сыграл против своего партнера по команде Аднана Янузая.

На вчерашней тренировке сборной Бельгии случился неприятный эпизод.

Во время тренировочного спарринга полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне в жестком подкате пошел на своего коллегу по позиции Аднана Янузая и буквально снес его с ног.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Стоит отметить, что после эпизода Кевин даже не остановился, чтобы проверить все ли в порядке с партнером по сборной и извиниться, вместо этого продолжил игру как будто ничего не произошло.

Напомним, первый матч на ЧМ-2018 Бельгия сыграет против Панамы 18 июня.