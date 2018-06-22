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ЧМ-2018: Де Брюйне в жестком подкате снес Янузая на тренировке сборной Бельгии

15 июня 16:54 202 Читати українською
ЧМ-2018: Де Брюйне в жестком подкате снес Янузая на тренировке сборной Бельгии
Кевин де Брюйне / Фото topcelebs.us

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне очень опасно сыграл против своего партнера по команде Аднана Янузая.

На вчерашней тренировке сборной Бельгии случился неприятный эпизод.

Во время тренировочного спарринга полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне в жестком подкате пошел на своего коллегу по позиции Аднана Янузая и буквально снес его с ног.

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Стоит отметить, что после эпизода Кевин даже не остановился, чтобы проверить все ли в порядке с партнером по сборной и извиниться, вместо этого продолжил игру как будто ничего не произошло.

Напомним, первый матч на ЧМ-2018 Бельгия сыграет против Панамы 18 июня.

ЧМ-2018 1 тур

Бельгия - Панама: Понедельник 18 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 0
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Чемпионат мира-2018 Бельгия - Панама Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Аднан Янузай Аднан Янузай
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