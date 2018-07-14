ЧМ-2018: Черчесов обиделся на немецких журналистов из-за вопроса о допинге

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел из комнаты после вопроса журналистов издания Der Spiegel о возможном употреблении допинга российскими футболистами во время чемпионата мира-2018.

Станислав Черчесов прервал интервью с немецким изданием Der Spiegel, когда журналисты спросили о допинге в составе сборной России, сообщает goal.com.

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"Спросите меня о вещах, которые фактически доказаны, и я дам вам ответ", – сказал Черчесов и вышел из комнаты.

Специалиста долго не могли уговорить вернуться в комнату для продолжения разговора, а после возобновления интервью он кратко ответил на вопрос о допинге: "Россию не интересует, что вы думаете".