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ЧМ-2018: Черчесов обиделся на немецких журналистов из-за вопроса о допинге

21:52 53 Читати українською
ЧМ-2018: Черчесов обиделся на немецких журналистов из-за вопроса о допинге
Станислав Черчесов / Матч ТВ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел из комнаты после вопроса журналистов издания Der Spiegel о возможном употреблении допинга российскими футболистами во время чемпионата мира-2018.

Станислав Черчесов прервал интервью с немецким изданием Der Spiegel, когда журналисты спросили о допинге в составе сборной России, сообщает goal.com.

ЧМ-2018: Россия снова подозревается в допинге – "они употребляют этот препарат, словно шампунь в душе"

"Спросите меня о вещах, которые фактически доказаны, и я дам вам ответ", – сказал Черчесов и вышел из комнаты.

Специалиста долго не могли уговорить вернуться в комнату для продолжения разговора, а после возобновления интервью он кратко ответил на вопрос о допинге: "Россию не интересует, что вы думаете".

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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ЧМ 2018 Станислав Черчесов Станислав Черчесов Россия - Хорватия Россия Россия Допинг
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