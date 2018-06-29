ЧМ-2018: бывший игрок Таврии Свенсон верит, что Швеция может выиграть турнир

ЧМ 2018 — 19:11 336
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1/8 финала ЧМ-2018: кто фавориты у букмекеров?
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"Шевченко може допомогти мені". Фабріціо Раванеллі – ексклюзивне інтерв'ю про Ювентус, Лобановського і УкраїнуИнтервью — 18:30 372
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ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-оффЧМ 2018 — 17:32 522
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ЧМ-2018: ФИФА прокомментировала принцип распределения мест по показателю фэйр-плейЧМ 2018 — 17:00 181
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Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1ЧМ 2018 — 13:31 4147
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