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ЧМ-2018: бывший игрок Таврии Свенсон верит, что Швеция может выиграть турнир

30 июня 07:58 7 Читати українською
ЧМ-2018: бывший игрок Таврии Свенсон верит, что Швеция может выиграть турнир
Густав Свенсон / фото: ТАСС

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенсон поделился впечатлениями от победы в матче ЧМ-2018 против команды Мексики.

Игрок сборной Швеции Густав Свенсон, украинским болельщикам известный выступлениями за симферопольскую Таврию, считает, что его команда может побороться за победу на чемпионате мира в России, сообщает ТАСС.

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"Мы показали, что можем победить любую команду, мы хорошо играли против замечательных команд. Поэтому да, мы можем выиграть чемпионат мира, но это будет очень-очень сложно, нам нужно много удачи, чтобы сделать это", – сказал Свенсон.

ЧМ 20183 тур

Мексика - Швеция: Среда 27 июня 2018

Мексика
Матч окончен
0 : 3
Швеция
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ЧМ 2018 Швеция Швеция Мексика - Швеция Густав Свенсон Густав Свенсон
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