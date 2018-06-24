ЧМ-2018: бразильский болельщик был арестован прямо на стадионе Санкт-Петербурга

ЧМ 2018 — 11:24 0
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Польша – Колумбия: анонс матча ЧМ-2018 – кадровые революции сборных перед "финалом"
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Германия – Швеция: Дебютанту Руди сломали нос – жуткие кадрыЧМ 2018 — 11:15 31
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ЧМ-2018 Германия – Швеция: золотой гол королей драмы в меньшинстве и нереальная интрига в группеЧМ 2018 — 01:16 4972
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Германия – Швеция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это былоЧМ 2018 — 23 июнь 6580
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Ярмоленко может покинуть Боруссию Д – клуб рассматривает возможность продажи украинца, – BildГермания — 23 июнь 920
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