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ЧМ-2018: бразильский болельщик был арестован прямо на стадионе Санкт-Петербурга

09:29 270 Читати українською
ЧМ-2018: бразильский болельщик был арестован прямо на стадионе Санкт-Петербурга
Бразильский фанат в Санкт-Петербурге / Getty Images

Болельщик, приехавший на чемпионат мира 2018, был арестован Интерполом, который разыскивал бразильца с 2017 года.

Фанат попал в руки международных структур 22 июня, после матча между сборными Бразилии и Коста-Рики (2:0). Он был арестован прямо на стадионе Санкт-Петербурга.

Власти Бразилии год искали мужчину, который скрывался от суда на родине, информирует Фонтанка.

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Напомним, Бразилия одолела Коста-Рику со счетом 2:0 благодаря голам Филиппе Коутиньо и Неймара.

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия Бразилия футбольные фанаты Крестовский (Стадион Санкт-Петербург Арена) Бразилия - Коста-Рика
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