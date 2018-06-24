ЧМ-2018: бразильский болельщик был арестован прямо на стадионе Санкт-Петербурга

Болельщик, приехавший на чемпионат мира 2018, был арестован Интерполом, который разыскивал бразильца с 2017 года.

Фанат попал в руки международных структур 22 июня, после матча между сборными Бразилии и Коста-Рики (2:0). Он был арестован прямо на стадионе Санкт-Петербурга.

Власти Бразилии год искали мужчину, который скрывался от суда на родине, информирует Фонтанка.

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Напомним, Бразилия одолела Коста-Рику со счетом 2:0 благодаря голам Филиппе Коутиньо и Неймара.