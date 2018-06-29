ЧМ-2018: бразильский бар сдержал обещание и наливал всем за падения Неймара

Бар в Рио-де-Жанейро, как и обещал ранее, наливал всем посетителям бесплатные шоты за каждое падение форварда сборной Бразилии Неймара в матче против Сербии (2:0) на чемпионате мира-2018.

Бармен наливал клиентам шот каждый раз, когда нападающий оказывался на газоне в матче против сербов в заключительном туре группы E на ЧМ-2018, сообщает Goal.com.

ЧМ-2018 Сербия – Бразилия: уверенная победа пентакампеонов над европейцами

Заведение даже снял специальный видеоролик о том, как в баре прошел просмотр поединка с бесплатным алкоголем. Напомним, что бразильский бар пообещал посетителям бесплатную выпивку за каждое падение Неймара после того, как форварда раскритиковали за частые падения в поединке против сборной Коста-Рики.

Отметим, что бразильцы победили Сербию со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Там соперником пентакампеонов станет сборная Мексики.