ЧМ-2018: Бразилия впервые за 40 лет не выиграла первый матч Мундиаля

Сборная Бразилии в 1 туре группового этапа чемпионата мира 2018 года сыграла вничью 1:1 со Швейцарией. "Селесао" впервые за 40 лет не выиграли стартовый матч Мундиаля.

Последний раз бразильцы не побеждали в стартовом для себя матче на чемпионате мира в 1978 году. Тогда Бразилия сыграла вничью со сборной Швеции (1:1).

На аргентинском Мундиале 1978 года "селесао" заняли третье место.

Напомним, следующие матчи в группе Бразилия проведет против Коста-Рики и Сербии.

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