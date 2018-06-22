ЧМ-2018: Бразилия впервые за 40 лет не выиграла первый матч Мундиаля

Сборная Бразилии в 1 туре группового этапа чемпионата мира 2018 года сыграла вничью 1:1 со Швейцарией. "Селесао" впервые за 40 лет не выиграли стартовый матч Мундиаля.
Последний раз бразильцы не побеждали в стартовом для себя матче на чемпионате мира в 1978 году. Тогда Бразилия сыграла вничью со сборной Швеции (1:1).
На аргентинском Мундиале 1978 года "селесао" заняли третье место.
Напомним, следующие матчи в группе Бразилия проведет против Коста-Рики и Сербии.
ЧМ-2018 Бразилия – Швейцария: "селесао" рано отпустили игру, а швейцарцы – мастера трансформаций