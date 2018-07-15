ЧМ-2018: бельгийские болельщики получили бесплатные телевизоры из-за голов сборной на Мундиале

Компания Krefel возместит стоимость телевизоров болельщикам, если сборная забьет на чемпионате мира-2018 более 15 голов.

Бельгийская компания Krefel перед стартом ЧМ-2018 запустила акцию: если сборная Бельгии забьет на Мундиале более 15 голов, компания возместит болельщикам стоимость телевизоров.

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В поединке против Англии "красные дьяволы" достигли отметки 16 голов, а это значит, что компания должна выполнить обещание.

"Мы это сделали! Наши "дьяволы" забили более 15 мячей во время Кубка мира в России! Это значит, что мы собираемся заплатить тысячам клиентов, которые купили телевизор!", – написали на странице Krefel в Твиттер.

Заниматься выплатами будет британская страховая компания, которая подписала договор с низким процентом после того, как проанализировала ситуацию: более 15 голов на чемпионатах мира забивала только сборная Германии (18) на ЧМ-2014, но 7 из этих голов Манншафт отгрузила бразильцам в полуфинале.

Среди тех, кто приобрел телевизор, также есть родственники и друзья футболистов. В частности, форвард сборной Бельгии Мертенс рассказал об этом после матча 1/8 финала турнира с Японией (3:2). Всего в рамках акции проданы тысячи телевизоров на сумму более чем 100 тысяч евро.