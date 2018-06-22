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ЧМ-2018: Бекхэм спрогнозировал неочевидный финал Мундиаля

21 июня 15:38 424 Читати українською
ЧМ-2018: Бекхэм спрогнозировал неочевидный финал Мундиаля
ЧМ-2018: Бекхэм спрогнозировал неочевидный финал Мундиаля

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился своими ожиданиями от чемпионата мира-2018 в России.

"Верю, что Аргентина сыграет с Англией в финале. Очевидно, что я выберу Англию для победы в турнире, все из-за моей ангажированности и страсти к родной стране.

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Я очень счастлив, что мы выиграли первый матч. Английская команда очень молода. У ребят еще нет такого опыта, а дальше на чемпионате мира им будет все труднее, поскольку на турнирах такого уровня немало хороших команд", – отметил Бекхэм в комментарии Daily Mail.

Напомним, что сборная Англии одолела Тунис в стартовом матче (2:1). Еще 2 матча группового этапа младшие коллеги Дэвида Бекхэма сыграют против панамцев (24 июня) и бельгийцев (28 июня).

Теги
ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Англия Англия Чемпионат мира-2018 Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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