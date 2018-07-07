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ЧМ-2018: Азар установил рекорд по количеству успешных обводок

10:12 38 Читати українською
ЧМ-2018: Азар установил рекорд по количеству успешных обводок
Эден Азар / соцсети

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар стал первым игроком на чемпионатах мира за 52 года, когда начали считать статистику, который сделал 10 успешных обводок из 10.

В матче 1/4 финала чемпионата мира Бразилия – Бельгия (1:2) Эден Азар успешно сделал все свои 10 обводок.

Это рекорд чемпионатов мира с 1966 года, когда начали считать эту статистику.

Сборная Бельгии в полуфинале встретится с Францией. Матч состоится 10 июля.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Бельгия Эден Азар Эден Азар Бельгия Бельгия Рекорды
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