ЧМ-2018: Азар установил рекорд по количеству успешных обводок

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар стал первым игроком на чемпионатах мира за 52 года, когда начали считать статистику, который сделал 10 успешных обводок из 10.

В матче 1/4 финала чемпионата мира Бразилия – Бельгия (1:2) Эден Азар успешно сделал все свои 10 обводок.

Это рекорд чемпионатов мира с 1966 года, когда начали считать эту статистику.

Сборная Бельгии в полуфинале встретится с Францией. Матч состоится 10 июля.