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ЧМ-2018: Азар дал очень неожиданный прогноз на турнир

13 июня 16:45 387 Читати українською
ЧМ-2018: Азар дал очень неожиданный прогноз на турнир
Эден Азар

Звезда сборной Бельгии Эден Азар спрогнозировал результаты противостояний на чемпионате мира 2018 года. Финал Бельгия – Англия выглядит очень смелым предсказанием.

Эден считает, что победителем турнира будет его сборная, которая в финале переигрывает Англию. Также до полуфинала дойдут Франция и Аргентина.

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Из группы А Азар "не вывел" хозяев турнира Россию, отдав предпочтение Уругваю и Египту. В группе D Эден ставит на Нигерию, которая окажется сильнее Хорватии и Исландии. Также, по мнению бельгийца, наиболее ровную группу турнира (группу Н) выиграют Колумбия и Польша.

Напомним, сборная Бельгии сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Англией, Панамой и Тунисом.

Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Англия Англия Эден Азар Эден Азар
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