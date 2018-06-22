ЧМ-2018: Азар дал очень неожиданный прогноз на турнир

Звезда сборной Бельгии Эден Азар спрогнозировал результаты противостояний на чемпионате мира 2018 года. Финал Бельгия – Англия выглядит очень смелым предсказанием.

Эден считает, что победителем турнира будет его сборная, которая в финале переигрывает Англию. Также до полуфинала дойдут Франция и Аргентина.

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Из группы А Азар "не вывел" хозяев турнира Россию, отдав предпочтение Уругваю и Египту. В группе D Эден ставит на Нигерию, которая окажется сильнее Хорватии и Исландии. Также, по мнению бельгийца, наиболее ровную группу турнира (группу Н) выиграют Колумбия и Польша.

Напомним, сборная Бельгии сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Англией, Панамой и Тунисом.