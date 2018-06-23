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ЧМ-2018: аргентинские фаны год собирали деньги на поездку на Мундиаль, но приехали не в тот Новгород

10:37 199 Читати українською
ЧМ-2018: аргентинские фаны год собирали деньги на поездку на Мундиаль, но приехали не в тот Новгород
Аргентинские болельщики / НТВ

Болельщики из Аргентины в течение года мечтали посетить поединок своей национальной команды против сборной Хорватии на чемпионате мира-2018, но вместо Нижнего попали в Великий Новгород.

Аргентинские фанаты Эктор Альберсен и Эрнан Маззони в течение года собирали деньги, чтобы приехать на ЧМ-2018, но вынуждены были смотреть матч по телевизору, поскольку перепутали пункты назначения, сообщает ТАСС.

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"Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не так. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что попали не туда", – цитирует агентство одного из болельщиков.

Аргентинцы потратили на билеты в Россию 2,5 тысячи долларов. Они летели из Буэнос-Айреса в Мадрид, оттуда – в Москву, а затем – в Тверь. Из города на Волге фанаты планировали попасть на матч Аргентина – Хорватия в Нижнем Новгороде. Поединок завершился поражением "альбиселесте" со счетом 0:3. а бедные Эктор и Эрнан наблюдали за розгромом в пабе.

Отметим, что расстояние между Великим и Нижним Новгородами составляет 954 км.

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватия футбольные фанаты футбольные курьёзы
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