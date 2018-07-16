ЧМ-2018: Ареола выиграл турнир, не сыграв ни одного матча за сборную Франции

Запасной голкипер сборной Франции Альфонс Ареола установил необычное достижение после победы на ЧМ-2018.

25-летний голкипер ПСЖ Альфонс Ареола был одним из двух игроков в составе команды Дидье Дешам, которые не провели на турнире ни минуты, вторым был защитник Адиль Рами. Но в активе защитника Марселя 35 игр за сборную, Альфонс же не провёл ни одного матча за национальную команду вообще.

Рами завершил карьеру в сборной Франции

Ареола – первый французский футболист, завоевавший медаль чемпионата мира, который не сыграл за сборную ни одного матча, сообщает Opta.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.