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ЧМ-2018: Ареола выиграл турнир, не сыграв ни одного матча за сборную Франции

10:55 59 Читати українською
ЧМ-2018: Ареола выиграл турнир, не сыграв ни одного матча за сборную Франции
Альфонс Ареола / фото: ФК ПСЖ

Запасной голкипер сборной Франции Альфонс Ареола установил необычное достижение после победы на ЧМ-2018.

25-летний голкипер ПСЖ Альфонс Ареола был одним из двух игроков в составе команды Дидье Дешам, которые не провели на турнире ни минуты, вторым был защитник Адиль Рами. Но в активе защитника Марселя 35 игр за сборную, Альфонс же не провёл ни одного матча за национальную команду вообще.

Рами завершил карьеру в сборной Франции

Ареола – первый французский футболист, завоевавший медаль чемпионата мира, который не сыграл за сборную ни одного матча, сообщает Opta.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Франция Франция Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Альфонс Ареола Альфонс Ареола
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