ЧМ-2018: арбитр Брых больше не будет обслуживать матчи турнира

Немецкий арбитр Феликс Брих больше не будет судить матчи чемпионата мира по футболу в России

Сербская федерация футбола осталась недовольна судейством в матче их сборной против швейцаров и отправила официальную жалобу в ФИФА. Именно это, как сообщает The Sun, стало причиной того, что Брых отправится домой.

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Напомним, немецкий арбитр не поставил пенальти во время явного фола в штрафной швейцарцев на Александре Митровиче. Решение также не было пересмотрено с помощью использования системы VAR. Это поражение вместе с проигрышем сборной Бразилии не позволило сербам выйти из группы.

Брых входит в элитную группу судей ФИФА. В России, однако, он обслуживал только один матч группового этапа. Это был вышеупомянутый поединок между сборными Швейцарии и Сербии.

"Конечно, я немного недоволен этим чемпионатом. Это разочарование для меня и моей команды, но жизнь продолжается, и мы вернемся", – заявил Брых.