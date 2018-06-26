ЧМ-2018: 45-летний голкипер Эль-Хадари извинился за игру Египта на турнире

Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари прокомментировал поражение от команды Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

"Я очень рад, пожалуй, сейчас я один из самых счастливых людей на земле. Я очень доволен этим рекордом, а с другой стороны сегодняшний результат не оправдал ожидания нашего народа. Я расстроен тем, что мы не смогли порадовать наших сограждан, друзей.

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Хотел бы поблагодарить моих коллег. Именно благодаря им я смог достичь такого результата, установить рекорд. Но результат на этом чемпионате мира огорчил всех наших поклонников, и я хотел бы извиниться перед болельщиками сборной Египта", – цитирует Эль-Хадари Sport24.ru

Напомним, что 45-летний голкипер Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира. В матче против Саудовской Аравии ему также удалось отразить пенальти.