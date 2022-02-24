"Вместе с 60-ю депутатами Европарламента мы призываем УЕФА пересмотреть свое решение о проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге 28 мая. Никто не может стоять в стороне и наблюдать за военными действиями России в Украине", – написала Брикмон в своем твиттере.

УЕФА планирует забрать финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга, – журналист

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности принять финал текущего розыгрыша ЛЧ, если Санкт-Петербург лишат этого права.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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