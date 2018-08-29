Член Федерации футбола Египта угрожает матери Салаха

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах попал в сложную ситуацию после резких высказываний в сторону Федерации футбола Египта.

Ранее Салах публично раскритиковал Федерацию футбола Египта за плохую организацию безопасности для игроков сборной страны во время их пребывания в Грозном на чемпионате мира-2018.

"Люди заходили в мой гостиничный номер, я не мог выйти в ресторан", – Салах рассказал о пребывании в России на ЧМ-2018

На это отреагировал член совета директоров Федерации футбола Египта Халид Латиф в твиттере.

"Хотел бы напомнить Салаху, что его мать все еще в Египте. Ты за границей и можешь делать все, что захочешь.

Думаю, многие поймут, о чем я", – написал Латиф.

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