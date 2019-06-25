Чижов объявил о завершении карьеры

Защитник Ворсклы Александр Чижов завершил карьеру игрока и получит должность в структуре клуба.

Защитник Ворсклы Александр Чижов решил завершить карьеру игрока, сообщает официальный сайт клуба.

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"Мы с руководителями обсудили все детали моей дальнейшей работы в клубной структуре Ворсклы. Скоро все узнаете", – поделился Чижов в комментарии пресс-службе Ворсклы.

32-летний футболист начал карьеру в Ворскле в 2004 году, в 2008-м перешел в Шахтер, за который выступал 6 лет. Также Чижов играл за Ильичевец, Севастополь и Окжетпес. За свою карьеру он провел более 220 матчей. Также на его счету 8 матчей за сборную Украины U-21.

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