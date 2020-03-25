Чижевский столкнулся с неожиданными проблемами в Агробизнесе – команда полностью потеряла мотивацию

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский поделился мыслями по поводу решения руководства клуба не бороться за повышение в классе.

"Конечно, мы уже разговаривали с футболистами по этому поводу, поскольку очень много вопросов от них. Наша задача – выходить и побеждать в каждом матче. Каждый футболист должен сам перед собой ставить мотивацию.

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Ведь на кого сейчас обращают внимание? На футболистов из команд верхней части таблицы – как в УПЛ, так и в Первой лиге. Мы постоянно будем искать футболистов, чтобы точечно усилиться, будем наигрывать состав и ждать задачи, которые нам поставит президент. Если команда будет уверена в себе, в своих действиях, то чем выше она будет, тем увереннее будет чувствовать себя и это будет переноситься на будущее", – сказал Чижевский в комментарии программе "Украина футбольная".

Напомним, в начале марта президент Агробизнеса Олег Собуцкий заявил, что клуб из Волочиска не будет выступать в УПЛ, даже если займет одно из трех первых мест в текущем розыгрыше Первой лиги, поскольку команда не имеет собственного стадиона и инфраструктуры.

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