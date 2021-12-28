Успехи Александра Чижевского у руля волочиской команды не остались незамеченными.

Всеукраинское объединение тренеров признало наставника Агробизнеса Александра Чижевского лучшим специалистом Первой лиги в 2020 году, сообщает официальный сайт организации.

Агробизнес планирует сменить домашний стадион в случае выхода в УПЛ – есть два варианта

Среди его достижений:

– Агробизнесом добыто больше всего очков по итогам календарного 2020 года (54 очка с 9-очковым преимуществом от ближайшего преследователя);

– команда улучшила свое историческое достижение за все время выступлений (4-место в турнирной таблице Первой лиги по итогам сезона 2019/20);

– первый в истории выход в четвертьфинал Кубка Украины.

К слову, второе место занял тренер Черноморца Сергей Ковалец, а замыкает тройку наставник Горняк-Спорта Игорь Жабченко. В топ-5 вошли также Юрий Вирт (Верес) и Илья Близнюк (Николаев).

Напомним, Агробизнес ушел на зимнюю паузу в ранге лидера Первой лиги, имея в своем активе 31 очко.

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