Чижевский прокомментировал первую победу во главе Карпат

Исполняющий обязанности главного тренера Карпат Александр Чижевский анонсировал введение в игру команды новых тактических схем.

"За такое короткое время трудно что-то перестроить, но я благодарен ребятам, что они смогли показать именно такую ​​игру. К концу первого тайма "львы" продемонстрировали неплохой футбол. Когда пропустили первый мяч – игра значительно улучшилась, мы перехватили инициативу.

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У нас сейчас будет немного больше времени, чтобы улучшить игру в обороне. Мы будем работать над нашими ошибками, в частности введем новые тактические схемы.

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Мы будем тщательно готовиться к следующему сопернику. Команда укомплектована опытными игроками. Важным фактором является то, что весь тренерский штаб Волыни ранее работал во львовском клубе", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.