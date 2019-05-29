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Чижевский прокомментировал первую победу во главе Карпат

22:08 55 Читати українською
Чижевский прокомментировал первую победу во главе Карпат
Александр Чижевский / Карпаты

Исполняющий обязанности главного тренера Карпат Александр Чижевский анонсировал введение в игру команды новых тактических схем.

4’ Александр Ковпак
90+2’ Артур Авагимян
 
Андрей Нестеров 18’
Сергей Мякушко 21’
Денис Мирошниченко 45+2’
4’ Александр Ковпак
18’ Андрей Нестеров
21’ Сергей Мякушко
45+2’ Денис Мирошниченко
90+2’ Артур Авагимян

"За такое короткое время трудно что-то перестроить, но я благодарен ребятам, что они смогли показать именно такую ​​игру. К концу первого тайма "львы" продемонстрировали неплохой футбол. Когда пропустили первый мяч – игра значительно улучшилась, мы перехватили инициативу.

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У нас сейчас будет немного больше времени, чтобы улучшить игру в обороне. Мы будем работать над нашими ошибками, в частности введем новые тактические схемы.

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Мы будем тщательно готовиться к следующему сопернику. Команда укомплектована опытными игроками. Важным фактором является то, что весь тренерский штаб Волыни ранее работал во львовском клубе", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

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Карпаты Карпаты Арсенал-Киев - Карпаты Александр Чижевский Александр Чижевский
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