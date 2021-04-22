"Конкретную сумму называть не буду, но она значительно превосходила ту, которую мы получили от клубного руководства за победу в четвертьфинале над донецким Шахтером. Все справедливо, ведь в Тернополе на кону была путевка в финал. Однако если в поединке с "горняками" нам удалось прыгнуть выше головы, то с динамовцами Киева это не получилось.

Агробизнес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

Возможно, если бы Агробизнес играл в оптимальном составе, то преимущество подопечных Мирчи Луческу было бы не таким ощутимым. А все-таки я очень благодарен ребятам за выступление в кубковом турнире, титулы конкурентов не мешали нам писать историю", – цитирует Чижевского Meta-ratings.

Напомним, Агробизнес сенсационно одолел Шахтер в 1/4 финала, а еще на предыдущей стадии победил Ворсклу. Переиграть Динамо в шаге от решающего матча Кубка Украины команда Чижевского не смогла, разгромно уступив.

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