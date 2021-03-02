"Эмблема Шахтера и Динамо влияет. Наши футболисты – мало кто играл против Шахтера. Поэтому важна психология футболистов, насколько они будут устойчивыми. Многие футболисты видят эмблему Шахтера и уже могут не выходить из раздевалки на поле. Мы будем пытаться настроить их так, что против любой команды можно играть, любую команду можно обыграть.

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Тут не угадаешь, кто против нас выйдет, потому что у Шахтера два полноценных состава. Предугадывать, кто выйдет в среду очень сложно. 50% можешь угадать, а 50% – нет. Но Шахтер все равно не отходит от своего стиля игры.

Кто бы ни вышел – нам нужно смотреть на свою игру. Если мы будем подстраиваться и бояться, как бы нам отбиться, – я не хочу играть в такой футбол. Хочу, чтобы наша команда играла в свой футбол. "Горняки" прекрасно понимают, что играют с командой рангом ниже, что у них нет права оступиться, их не поймут. Это клуб с большим именем. А на нас результат не давит. Будет положительный – будем на вершине", – сказал Чижевский в программе "Футбол NEWS".

Напомним, кубковая встреча против Шахтера состоится уже завтра, 3 марта. Начало матча в 19:00.

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