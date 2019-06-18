Чижевский – о продлении контракта с Карпатами: Сделаю все, чтобы команда побеждала

Главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал свое полноценное назначения на эту должность.

"Я вырос во Львове, стал профессиональным футболистом благодаря Карпатам. Для меня эта команда является родной и самой важной в моей жизни. О важности и значении нового сезона говорить не приходится.

Карпаты оставили Чижевского на посту главного тренера

Хочу направить все свои усилия и навыки для того, чтобы Карпаты радовали болельщиков и побеждали. Теперь, правда, появилась головная боль – впереди много организационной работы, в том числе, и процесс комплектации команды.

Нам нужно акцентировать внимание не на возраст игроков, а концентрироваться на результате. Команда много лет боролась за выживание, мы должны поднять наш уровень. Молодежь будет важной частью коллектива. Надо понимать, что ни один тренер не является врагом для себя – если футболист является лучше конкурента, то дорога для него всегда будет открытой.

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Матчи против Арсенала-Киев и Волыни были самые важные в моей тренерской карьере. Для Львова потерять Премьер-лигу – это катастрофа. Поэтому я понимал всю серьезность ситуации. Футболисты сплотились и доказали, что они могут играть на высоком уровне. Мы получили своеобразный толчок на будущее. Надеюсь, что этот положительный импульс используем уже в новом сезоне.

Тренерский штаб? Состоялся разговор с руководством клуба и мы приняли совместное решение о моих помощниках, которое требует окончательного согласования. В ближайшее время мы официально обнародуем информацию", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.