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Чижевский – о продлении контракта с Карпатами: Сделаю все, чтобы команда побеждала

21:18 38 Читати українською
Чижевский – о продлении контракта с Карпатами: Сделаю все, чтобы команда побеждала
Александр Чижевский / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал свое полноценное назначения на эту должность.

"Я вырос во Львове, стал профессиональным футболистом благодаря Карпатам. Для меня эта команда является родной и самой важной в моей жизни. О важности и значении нового сезона говорить не приходится.

Карпаты оставили Чижевского на посту главного тренера

Хочу направить все свои усилия и навыки для того, чтобы Карпаты радовали болельщиков и побеждали. Теперь, правда, появилась головная боль – впереди много организационной работы, в том числе, и процесс комплектации команды.

Нам нужно акцентировать внимание не на возраст игроков, а концентрироваться на результате. Команда много лет боролась за выживание, мы должны поднять наш уровень. Молодежь будет важной частью коллектива. Надо понимать, что ни один тренер не является врагом для себя – если футболист является лучше конкурента, то дорога для него всегда будет открытой.

Карпаты стали лидером УПЛ по количеству попыток обыгрыша – львовяне обыгрывают чаще представителей топ-5 лиг Европы

Матчи против Арсенала-Киев и Волыни были самые важные в моей тренерской карьере. Для Львова потерять Премьер-лигу – это катастрофа. Поэтому я понимал всю серьезность ситуации. Футболисты сплотились и доказали, что они могут играть на высоком уровне. Мы получили своеобразный толчок на будущее. Надеюсь, что этот положительный импульс используем уже в новом сезоне.

Тренерский штаб? Состоялся разговор с руководством клуба и мы приняли совместное решение о моих помощниках, которое требует окончательного согласования. В ближайшее время мы официально обнародуем информацию", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Александр Чижевский Александр Чижевский Карпаты Карпаты Волынь Волынь
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