Чижевский: До начала Евро я не сомневался, что сборная Украины выйдет в плей-офф
Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский спрогнозировал шансы "сине-желтых" на выход в 1/8 финала чемпионата Европы.
"До начала Евро я не сомневался, что у нас получится выйти в плей-офф. А после игры с Нидерландами, несмотря на поражение, я еще больше верю в нашу сборную. Мы обязательно выйдем из группы.
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Посмотрим, как далеко удастся пройти. Сейчас совсем слабых команд в Европе нет. Мы на этом Евро уже видели, как Дания два тайма сидела на воротах Финляндии, а в итоге проиграла. При этом Финляндия, если я не ошибаюсь, ни разу не пробила по воротам датчан.
В нынешнем составе сборной Украины целый ряд хороших футболистов. Поэтому нужно доказывать игрой и результатом свою способность побеждать на самом высоком уровне", – сказал Чижевский в комментарии Kamp Sport.
Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.
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