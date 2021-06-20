"До начала Евро я не сомневался, что у нас получится выйти в плей-офф. А после игры с Нидерландами, несмотря на поражение, я еще больше верю в нашу сборную. Мы обязательно выйдем из группы.

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Посмотрим, как далеко удастся пройти. Сейчас совсем слабых команд в Европе нет. Мы на этом Евро уже видели, как Дания два тайма сидела на воротах Финляндии, а в итоге проиграла. При этом Финляндия, если я не ошибаюсь, ни разу не пробила по воротам датчан.

В нынешнем составе сборной Украины целый ряд хороших футболистов. Поэтому нужно доказывать игрой и результатом свою способность побеждать на самом высоком уровне", – сказал Чижевский в комментарии Kamp Sport.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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