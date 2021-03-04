"Мы знали, против кого играем. Но я говорил своим футболистам, что дисциплина бьет класс, я настаивал, чтобы они терпели. Они это сделали. А свой момент мы всегда будем иметь – его и использовали. Самое главное, что дотерпели, выдержали темп, который навязал Шахтер.

Агробизнес – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Могли еще забить и пропустить. Я благодарен своим футболистам за выдержку. Только респект. Меня волновало, что мы прилетели с +22 и совсем других полей. Переживал, что футболисты просто не выдержат, никто не ожидал, что будет дополнительное время. Мы на правильном пути. Если команда выдержала и дополнительное время – значит, мы в хорошем физическом состоянии.

Самое главное, что футболисты выполняют установки. Мы просили терпеть, перестраиваться, потому что знали, что у Шахтера все техничные футболисты, надо было больше без мяча бегать. Они терпели – молодцы. У "горняков" 25 человек, каждый играет за свою сборную. Во втором тайме вышли футболисты, у которых было больше игровой практики. Они вливали свежую кровь, а у нас нет футболистов такого качества. Исходим из того, что есть.

Герои – вся команда. Не буду никого выделять. Вся команда терпела, бегала, получалось-не получалось. Я всегда говорю своим футболистам, что может не получаться, но нужно всегда бегать, потому что нельзя простить, не добегает или ножку убирает. Не прощу", – сказал Чижевский в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтер в матче с перволиговым Агробизнесом вылетел из Кубка Украины, пропустив единственный гол в экстра-тайме.

Шахтер проиграл Агробизнесу и вылетел из Кубка Украины – удаление, незабитый пенальти и "украденный" ассист голкипера