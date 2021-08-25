"Нельзя безапелляционно утверждать, что во Франции Шахтер победил на классе. Хватало уязвимых мест в обороне. Если бы не поймал кураж Анатолий Трубин, то еще неизвестно, как бы все закончилось... К сожалению, приходится констатировать, что должной сбалансированности в действиях Шахтера пока еще нет.

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Травма Трубина – это потеря для Шахтера, хотя и он не безгрешен. К сожалению, его дублер – Андрей Пятов (даже как-то неудобно говорить такое об именитом голкипере) – долгое время находился без должной игровой практики и последний календарный матч чемпионата УПЛ с Черноморцем показал, что ему еще не хватает уверенности. Остается надеяться, что огромный опыт поможет Пятову собраться и продемонстрировать свои лучшие качества.

То, что никаких "автобусов" дончане ставить не будут – это однозначно. Шахтер не изменит своего стиля и будет искать счастья у чужих ворот. Хотя здесь стоит обратить внимание на то, что Mонако на старте сезона решил сделать ставку на выступления в еврокубках. Поэтому после домашнего поражения они приедут в Харьков брать реванш. Иначе Нико Ковачу может дорого обойтись вылет из Лиги чемпионов и два подряд поражения в чемпионате Франции.

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Вот почему нас сегодня ждет очень интересный поединок. Я хочу, чтобы Шахтер прервал серию неудачных выступлений украинских клубов в еврокубках и вышел в следующий раунд. Тем более, что поддержка 12-го игрока в Харькове "горнякам" гарантирована", – цитирует Чижевского Команда1.