Чистка от Зидана: француз не взял на матч с Уэской обладателя "Золотого мяча" Модрича и еще 3-х игроков основы

Зинедин Зидан продолжает ротацию кадров после своего возвращения на пост главного тренера мадридского Реала.

Французский специалист не включил в заявку на матч 29-го тура Ла Лиги сразу 4-х игроков основы. Список игроков обнародовал официальный твиттер Реала.

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В частности, против Уэски не сыграет обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич, а также Рафаэль Варан, Тони Кроос и Марко Асенсио. Кроме того, из-за травм не помогут "сливочным" Тибо Куртуа, Дани Карвахаль и Жуниор Винисиус. Зато в заявке любимцы Зидана – Навас, Иско и Бензема.

К слову, поединок Реал – Уэска состоится в воскресенье, 31 марта, на Сантьяго Бернабеу. Начало встречи в 21:45.