Чилвелл признался, что заставило его принять предложение Челси

Защитник Бен Чилвелл поделился эмоциями от перехода из Лестера в Челси.

"Я с нетерпением жду, чтобы присоединиться к молодой, динамичной команде во главе с Фрэнком Лэмпардом. Рассчитываю, что будем бороться за награды в следующем сезоне.

Челси официально приобрел Чилвелла

Лэмпард действительно доверяет молодым игрокам, если они демонстрируют должный уровень. Разговор с тренером стал одной из главных причин того, что я оказался в Челси. Я очень рад. Думаю, идеи нового наставника идеально соответствуют моей игре", – сказал Чилвелл в комментарии официальному сайту Челси.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ левый защитник провел за Лестер 27 матчей, отличился 3 голами и 3 ассистами.

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