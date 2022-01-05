Начало года для чилийского футбола было испорчено внезапной смертью лидера местной команды Парисьон де Пейн, сообщает Biobiochile.

Очередная смерть молодого футболиста – сердце 29-летнего оманца остановилось прямо во время разминки

Для прощания с Хайме Эскандаром партнеры по команде вынесли гроб со своим товарищем на футбольное поле. Рикошетом Хайме сумел "отличиться" своим последним голом в карьере. "Празднование" гола сопровождалось объятиями и фейерверками.

Вундеркінд виявився бракованим – історія невдачі суперталанта Мілана, який не витримав випробування славою