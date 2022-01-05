Чилийские игроки вынесли гроб своего лидера на поле, чтобы отдать уважение "прощальным" голом
07:30 - Читати українською
Трогательным поступком отличились футболисты Парисьон де Пейн.
Начало года для чилийского футбола было испорчено внезапной смертью лидера местной команды Парисьон де Пейн, сообщает Biobiochile.
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Для прощания с Хайме Эскандаром партнеры по команде вынесли гроб со своим товарищем на футбольное поле. Рикошетом Хайме сумел "отличиться" своим последним голом в карьере. "Празднование" гола сопровождалось объятиями и фейерверками.
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