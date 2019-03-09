Чикаго Файр подписал контракт с 14-летним голкипером – это второй самый молодой игрок в истории МЛС

Голкипер Габриэль Слонина подписал свой первый профессиональный контракт.

Чикаго Файр на официальном сайте объявил о подписании контракта с 14-летним вратарем Габриэлем Слониной.

В Англии форвард забил феноменальный гол в стиле Ибрагимовича – видео дня

Сообщается, что Слонина, который является воспитанником клубной академии Чикаго Файр, подписал с клубом контракт, который рассчитан на 4 года.

Габриэль стал вторым самым молодым игроком в истории МЛС после Фредди Аду. Родился Слонина 15 мая 2004 года.

6 голов, 1 удаление, обильный снегопад и след из УПЛ – в Америке сыграли самый холодный матч в истории МЛС