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Чикаго Файр подписал контракт с 14-летним голкипером – это второй самый молодой игрок в истории МЛС

12:52 28 Читати українською
Чикаго Файр подписал контракт с 14-летним голкипером – это второй самый молодой игрок в истории МЛС
Габриэль Слонина / ФК Чикаго Файр

Голкипер Габриэль Слонина подписал свой первый профессиональный контракт.

Чикаго Файр на официальном сайте объявил о подписании контракта с 14-летним вратарем Габриэлем Слониной.

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Сообщается, что Слонина, который является воспитанником клубной академии Чикаго Файр, подписал с клубом контракт, который рассчитан на 4 года.

Габриэль стал вторым самым молодым игроком в истории МЛС после Фредди Аду. Родился Слонина 15 мая 2004 года.

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Теги
Мир Габриэль Слонина Габриэль Слонина МЛС Чикаго Файр Чикаго Файр
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