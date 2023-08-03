Чигринский завершает возвращение в Шахтер – экс-защитник Барселоны прошел важный этап
19:06 - Читати українською
Бывший защитник Барселоны и Шахтера Дмитрий Чигринский близок к еще одному возвращению в донецкий клуб.
Чигринский сегодня уже прошел медицинский осмотр для завершения перехода в Шахтер, сообщает Telegram-канал Legioners.ua.
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Ранее сообщалось, что Дмитрий покинул Ионикос, поэтому должен присоединиться к чемпиону Украины на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
Напомним, Дмитрий находился в структуре Шахтера с 2002-го по 2015 годы с перерывом на сезон в Барселоне.
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