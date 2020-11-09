Афинский АЕК оказался в эпицентре пандемии печально известного COVID-19. Среди новых больных в команде, в частности, и защитник Дмитрий Чигринский.

В лагере "желто-черных" зафиксировано 6 новых случаев коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

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COVID-19 обнаружили у трио защитников – Дмитрия Чигринского, Эмануэля Инсуа и Ставроса Василантонопулоса. Также заболели трое работников АЕКа. Ранее афиняне диагностировали коронавирус у 4-х игроков после матча с Зарей в Лиге Европы. Среди них – другой украинский легионер – Евгений Шахов.

К слову, вспышка COVID-19 пока не несет угрозы турнирным задачам греческого гранда. Из-за паузы на международные матчи следующий поединок АЕК проведет 22 ноября в местной Суперлиге против Ларисы. Зато 26 ноября афиняне во второй раз проэкзаменуют Зарю.

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