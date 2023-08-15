Защитник Шахтера Дмитрий Чигринский рассказал, как чувствует себя в воюющей стране после спокойной Европы.

"Вернулся домой, и мне стало спокойнее. Везде в Киеве я видел порядок. Где нужно – блокпост. У всех украинцев есть вера и надежда, что все закончится для нас победой в войне. И достаточно быстро.

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У меня в Украине родители, а я был за границей. Это тяжело. Ты о многом спрашиваешь, всем интересуешься. На протяжении всей войны я много черпал информацию из Telegram-каналов.

Теперь я здесь и вижу всю картину собственными глазами. Психологически мне нужно было вернуться на родину, домой", – цитирует Чигринского SportArena.

Напомним, Дмитрий вернулся в Украину после 9-летнего перерыва, подписав с Шахтером контракт на один сезон.

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