Чигринский ведет переговоры с польской Термаликою, сообщает meczyki.pl. Украинец находится в статусе свободного агента после завершения контракта с АЕКом.

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Команду возглавляет старый знакомый Чигринского по выступлениям в Шахтере – экс-хавбек "горняков" Мариуш Левандовски. Добавим, что клуб поднялся в элиту польского чемпионата по итогам прошлого сезона.

Напомним, Чигринский выступал за АЕК с 2016 года, провел 126 матчей за греческую команду, отличился 5 голами и выиграл титул чемпиона Греции 2017/18. К этому защитник выступал за Днепр, Шахтер, Барселону и запорожский Металлург.

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