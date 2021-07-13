Чигринский ведет переговоры с польским клубом, который возглавляет экс-звезда Шахтера
Бывший защитник Шахтера, Барселоны и АЕК Дмитрий Чигринский получил интересный вариант продолжения карьеры.
Чигринский ведет переговоры с польской Термаликою, сообщает meczyki.pl. Украинец находится в статусе свободного агента после завершения контракта с АЕКом.
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Команду возглавляет старый знакомый Чигринского по выступлениям в Шахтере – экс-хавбек "горняков" Мариуш Левандовски. Добавим, что клуб поднялся в элиту польского чемпионата по итогам прошлого сезона.
Напомним, Чигринский выступал за АЕК с 2016 года, провел 126 матчей за греческую команду, отличился 5 голами и выиграл титул чемпиона Греции 2017/18. К этому защитник выступал за Днепр, Шахтер, Барселону и запорожский Металлург.
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