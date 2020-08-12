Чигринский спрогнозировал будущее Динамо с Луческу

"Когда услышал, что Луческу возглавит Динамо – был шокирован. Я никогда не мог бы себе представить, что Мирча будет тренировать Динамо, но если у него нашлись причины для этого... Поэтому как минимум фанаты Динамо, мне кажется, должны понимать, что мотивация у него должна быть очень серьезная, чтобы сделать такой шаг. Без очень серьезной мотивации он бы не принял Динамо, это однозначно. И конечно, мотивация – это мы говорим не о финансовой стороне.

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Мы можем только определенными допущениями оперировать, но я так понимаю, что действительно имела место какая-то обида. Наверное Мистер действительно хотел вернуться в Шахтер, у него были такие мысли. Была же информация, что он предлагал свою кандидатуру, и когда его преемник Фонсека оставлял должность, кажется, еще раз, но "горняки" отказались. То есть Мирчу, наверное, это как-то профессионально очень сильно задело, и сейчас ему хочется доказать их ошибку. Кроме того, украинский футбол он очень хорошо знает, он соскучился по Украине, ему здесь комфортно работалось, у него здесь очень хорошее имя.

То, что он поставит игру Динамо, у меня сомнений нет. То, что он поможет молодым футболистам лучше раскрыть свой потенциал, в этом у меня вообще никаких сомнений нет. Вопрос в том, каковы перспективы в этом? Ему 75 лет, это может быть сложнее. Если бы он готовил после себя преемника, это была бы другая история. А так, прийти, поставить игру, даже сделать команду и организовать ее на два-три года... Должно же быть какое-то продолжение.

Например, в Шахтере это все строилось – философия, идея, команда. Она строилась минимум пять-шесть лет. Сейчас мы видим, что уже прошло 10-12 лет, и все это успешно работает. Делать это сейчас в два-три года и после этого снова перестраивать... ну, возможно,

Динамо сейчас в такой ситуации, когда даже два-три года – это уже серьезный период для команды, потому что последние годы мы видим, что клуб оказался в затяжном пике. И в данном случае это такой антикризисный менеджер будет – он должен просто стабилизировать команду, вывести ее на определенный уровень, а о перспективе уже будут думать позже", – сказал Чигринский в комментарии изданию "Новое время".

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